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Ekonomi

BioNTech, Kovid-19 aşısına talep azalırken, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, talebin azalması nedeniyle Kovid-19 aşısı satışlarının bu yıl yüzde 70 düşeceğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
BioNTech, Kovid-19 aşısına talep azalırken, aşı gelirlerinde bu yıl yüzde 70 düşüş öngördü

Berlin

BioNTech, Ekim-Aralık 2022 ve bu yıla ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2022'nin son çeyreğindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 düşerek 2,28 milyar avroya geriledi. BioNTech, Ekim-Aralık 2021'de 3,16 milyar avro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, son çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 4,3 milyar avroya indi. BioNTech, 2021'in son çeyreğinde 5,53 milyar avro gelir elde etmişti.

Şirketin 2022'deki net karı, net gelirlerindeki azalışla 9,4 milyar avroya geriledi. BioNTech, 2021'de 10,3 milyar avro kar açıklamıştı.

BioNTech'in 2021'de 18,97 milyar avro olan toplam gelirleri geçen yıl 17,31 milyar avroya gerilerken, hisse başına karı da 39,63 avrodan 37,77 avroya indi.

BioNTech, geçen yıl 550 milyonu Omicron varyantına uyarlanmış aşı olmak üzere 2 milyar doz Kovid-19 aşısı satışı yaptı.

Kovid-19 aşılarından elde edilen gelirin 2023'te yüzde 70'ten düşüşle yaklaşık 5 milyar avroya gerileyeceğini öngören şirket, büyük çoğunluğu koronavirüs aşılarından olmak üzere 2021’de 19 milyar avro ve 2022'de 17 milyar avro gelir elde etmişti.

Geçen yıl 1,54 milyar avro olan şirketin AR-GE harcamaları, bu yıl 2,6 milyar avroya çıkacak.

17 Mart'a kadar 1,3 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapan BioNTech, bu yıl 500 milyon dolara kadar yeni hisse geri alımı planladığını da açıkladı.

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