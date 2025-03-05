Dolar
36.42
Euro
39.34
Altın
2,921.07
ETH/USDT
2,225.00
BTC/USDT
90,063.00
BIST 100
10,188.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Beyaz Saray, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Beyaz Saray, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağını açıkladı Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirten Leavitt, "Üç büyük otomobil satıcısı ile konuştuk. USMCA üzerinden gelen tüm otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağız." dedi.

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.

Leavitt, Trump'ın başka muafiyet taleplerini dinlemeye de açık olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'un 2 köprüsü "Yeşilay Haftası" için ışıklandırıldı
MSB, kar nedeniyle mezrada mahsur kalan kişinin kurtarılma anlarını paylaştı
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Bilim insanları, güneş ısısının deprem üzerindeki etkisine işaret ediyor
Emine Erdoğan: Aile Yılı ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlıyız

Benzer haberler

Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti

Beyaz Saray, Hamas'la doğrudan görüşme yaptıklarını teyit etti

Beyaz Saray, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerde otomobillere bir aylık muafiyet tanıyacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump'tan "deepfake" içerikleriyle mücadeleyi amaçlayan yasa tasarısına destek

Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor

Trump'ın tarife politikaları ticarette gerilimi tırmandırıyor
Çin'in Washington Büyükelçiliğinden Trump'ın tarifesine yanıt

Çin'in Washington Büyükelçiliğinden Trump'ın tarifesine yanıt
Polonya Başbakanı Tusk'tan Avrupa liderlerine "sakin olun ve devam edin" çağrısı

Polonya Başbakanı Tusk'tan Avrupa liderlerine "sakin olun ve devam edin" çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet