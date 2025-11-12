Beyaz Saray, ekim ayı enflasyon ve istihdam verilerinin açıklanmayabileceğini duyurdu
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hükümetin kapanması dolayısıyla ekim ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayımlanmayacağını söyledi.
New York
Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasında 43'üncü güne girildiğini hatırlattı.
Hükümetin kapanmasından Demokratları sorumlu tutan Leavitt, "Ancak bu akşam, Cumhuriyetçilerin çabaları sayesinde Beyaz Saray bu kapanmanın sona ereceği konusunda oldukça umutlu." diye konuştu.
Leavitt, hükümetin kapanması nedeniyle oluşan zararlara değinerek, federal çalışanların maaşlarını ve düşük gelirli ailelerin gıda yardımlarını alamadığını, havaalanlarında personel eksikliği nedeniyle yaklaşık 20 bin uçuşun ertelendiğini kaydetti.
Ülke ekonomisinin milyarlarca dolarlık faaliyetten mahrum kaldığına işaret eden Leavitt, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre, kapanmanın dördüncü çeyrek ekonomik büyümesini iki puan azaltabileceğini aktardı.
Trump'ın kapanmayı sona erdirecek tasarıyı bu gece imzalaması bekleniyor
Leavitt, kapanma nedeniyle kritik resmi ekonomik verilerin yayımlanmadığına dikkati çekerek, "Demokratlar, ekim ayı TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayınlanmamasıyla federal istatistik sistemine kalıcı bir zarar vermiş olabilirler. Yayımlanan tüm ekonomik veriler kalıcı biçimde bozulmuş olacak ve Fed'deki politika yapıcılarımız kritik bir dönemde kör uçuş yapacaklar." ifadelerini kullandı.
Hükümetin yeniden açılmasına yönelik bütçe tasarısının bugün Temsilciler Meclisi'nde oylanacağına işaret eden Leavitt, bunun ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin ilk günden beri desteklediği bir çözüm olduğunu vurguladı.
Leavitt, "Başkan Trump, hükümetin kapanmasını nihayet imzasını atarak sona erdirmeyi sabırsızlıkla bekliyor ve imzanın bu gece geç saatlerde atılmasını umuyoruz." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, hükümet yeniden açıldığında, Trump'ın sağlık hizmetleri konusunda görüşmelere açık olacağını dile getirdi.
Beyaz Saray'dan, Epstein'in Trump'a yönelik iddialarını içeren e-postaları yayımlayan Demokratlara tepki
Beyaz Saray, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in e-postalarında yer alan ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili iddiaları kamuoyu ile paylaşan Demokratlara tepki gösterdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın Epstein ile ilişkisine dair yazışmaları gündeme taşıyan Demokratların iddiasını reddetti.
Leavitt, Trump'ın, Epstein'in kurbanlarından biri hakkında bilgi sahibi olduğu iddiasını yayımlayan Demokratların tek amacının "siyasi puan toplamak" olduğunu savundu.
Epstein'e ait söz konusu e-postaların Trump'ın yanlış bir şey yaptığına dair "hiçbir şeyi kanıtlamadığını" söyleyen sözcü, "Demokratların amacı Başkan'ı karalamaktır ve bunlar kötü niyetli çabalardır." dedi.
Demokratları "sahte bir hikaye yaratmak için liberal medyayı" kullanmakla suçlayan Leavitt, e-postalarda atıfta bulunulan "isimsiz kurbanın", "Başkan Trump'ın hiçbir suça karışmadığını söyleyen Virginia Giuffre olduğunu" iddia etti.
Demokratların sadece gündemi değiştirmek için bu tür adımları attığını savunan Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın, "Giuffre dahil kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu için Jeffrey Epstein'i yıllarca önce kulübünden attığını" ifade etti.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Demokrat üyeleri, Epstein'in, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımlamıştı.
Söz konusu yazışmalarda, Epstein'in 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer almıştı.
Trump'tan, Epstein iddiasına yanıt
Öte yandan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratların "dikkat dağıtmaya" çalıştığını savundu.
Trump, "Demokratlar Jeffrey Epstein hilesini, özellikle de en son başarısızlıkları olan hükümetin kapanmasından dikkatleri başka yöne çekmek için kullanıyorlar." ifadesine yer verdi.
Hükümetin uzun süreli kapalı kalmasından Demokratları suçlayan Trump, Epstein konusunun Demokratlar tarafından "suçlarını örtmek" için gündeme yeniden getirildiğini kaydetti.
Jeffrey Epstein olayı
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.
Beyaz Saray, Trump belgeseli konusunda suçlanan BBC'nin "solcu propaganda makinesi" olduğunu savundu
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Donald Trump'la ilgili yayınladığı belgeselden dolayı suçlanan BBC'yi "solcu propaganda makinesi" olmakla itham etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde gündeme dair soruları yanıtlarken, BBC ile ilgili tartışmalara değindi.
Leavitt, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmalarla ilgili yayınladığı belgeselde "montaj yaptığı" iddiasından dolayı suçlanan BBC'ye yüklendi.
Trump'ın BBC'de yer alan belgesel konusunda son derece mutsuz olduğunu ve bunu İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a da dile getirdiğini aktaran ABD'li sözcü, "Başkan, BBC'nin maalesef İngiliz vergi mükellefleri tarafından sübvanse edilen solcu bir propaganda makinesi olduğunu çok açık bir şekilde belirtmiştir." ifadesini kullandı.
6 Ocak Kongre baskınıyla ilgili belgeselde Trump'ın konuşmasının "kasıtlı" ve "dürüst olmayan" bir şekilde düzenlendiğini savunan Leavitt, "Başkan Trump, bu kadar açık bir şekilde yapılan yalan haberlerden derin endişe duymuştur." değerlendirmesini yaptı.
BBC aleyhine açtıkları davaya ilişkin Leavitt, hukuki süreci yakından takip edeceklerini vurgulayarak "Özür dileyip dilememeleri onlara kalmış." dedi.
Trump'ın farklı konuşmalardaki ifadeleri aynı konuşma gibi montajlanmıştı
BBC News'te yayımlanan Panorama programında 28 Ekim 2024'te gösterilen "Trump: İkinci bir şans?" başlıklı belgeselde Trump'ın 2021'deki Kongre baskını öncesi yaptığı iki farklı konuşma yer almıştı.
ABD Başkanlık seçiminden bir hafta önce yayımlanan belgeselde, BBC'nin bu iki farklı konuşmayı birleştirerek tek bir konuşma gibi yayımladığı görülmüş ve montaj neticesinde Trump'ın destekçilerine "Kongre'ye yürüyün ve savaşın" mesajı verdiği algısı oluşmuştu.
Gerçek konuşmadaki barışçıl şekilde protesto yapma ifadeleri ise BBC belgeselindeki birleştirilmiş konuşmadan çıkarılmıştı.
Olay, bu konuda BBC Yönetim Kuruluna sunulan 19 sayfalık bir raporla gün yüzüne çıkmıştı. Montajın ortaya çıkmasının ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness istifa etmişti.
ABD medyası, Trump'ın avukatlarının BBC'ye 1 milyar dolarlık tazminat davası açma hazırlığında olduğunu bildirmişti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, BBC'de ABD Başkanı Trump belgeselinde yapılan montaj skandalına ilişkin, "Yanlışların yapıldığı yerde herkesin kendi evinin önünü süpürmesi gerekir. BBC, hesap verilebilirlik konusunda en üst standartları uygulamalı, hataları hızlıca düzeltmeli." demişti.