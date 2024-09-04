Beyaz eşya satışları yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Üretim miktarımızın da 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttığını görmekteyiz." dedi.
İstanbul
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, ocak-temmuz döneminde iç satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını belirterek, "Üretim miktarımızın da 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.
TÜRKBESD açıklamasında görüşlerine yer verilen Gökhan Sığın, bu yılın 7 ayında iç satışlar ve toplam üretim miktarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sığın, "Altı ana üründe beyaz eşya sektörünün ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 19 milyon 101 bin 644 adet olarak gerçekleşti." açıklamasını yaptı.
Ocak-temmuz döneminde iç satışların, geçen yılın aynı dönemine göre 10 arttığını, ihracatın ise yüzde 2 azaldığını vurgulayan Sığın, "Üretim miktarımızın da 19 milyon 167 bin 672 adet ile geçen yıla kıyasla yüzde 3 arttığını görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Sığın, temmuz ayında 6 ana üründe iç satışların geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 arttığını aktararak, "Aynı dönemde ihracatımız 2023’e kıyasla yüzde 14 artış gösterdi. İhracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlar yüzde 10, üretim adedimiz ise 2 milyon 788 bin 260 adet ile geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 15 artış kaydetti." ifadelerini kullandı.
İç satışların büyük oranda ihracattaki düşüşü dengelediğini belirten Sığın, şunları kaydetti:
"Üretim ve istihdam yapımızın sürdürülebilirliği için iç piyasadaki bu seyrin devamı büyük önem taşıyor. TÜRKBESD olarak ülke ekonomisine katkı sağlamak ve sektörümüzü daha da ileriye taşımak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.