Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,937.90
BTC/USDT
42,498.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı

Erzincan'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin kurduğu Damızlık Düve Merkezi'nde yetiştirilen düveler, hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle üreticiye satılıyor.

Barış Yalçınkaya   | 13.02.2022
Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı

Erzincan

Erzincan'da Ticaret ve Sanayi Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin "Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurduğu Erzincan Damızlık Hayvancılığı Geliştirme ve Organizasyon AŞ'nin Damızlık Düve Merkezi'nde holstein, simental ve montofon cinsi düveler üretiliyor.

Devlet desteğiyle Türkiye'nin her tarafındaki besicilere uygun ödeme seçeneğiyle satılan gebe düvelerle, hayvancılığın yaygınlaştırılması ve sektörde ithalatın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Devlet, 8 bin lira hibe desteği veriyor"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, AA muhabirine, projenin, ithalatın önünün kesilmesi için uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin tüm illerine hizmet verdiklerini ifade eden Tanoğlu, şöyle devam etti:

"Üretime geçtiğimiz günden bu yana 3 ırk 530 baş düve getirdik. 400 düveyi devlet destekli üreticilere dağıttık. Kalan düveleri de üreticilere verip, yeni üretime başlayacağız. Şu an damızlık gebe düve satışımızın fiyatı 24 bin liraya çıktı. Bunun yaklaşık 8 bin lirası devlet tarafından karşılanan hibe. Yaklaşık 16 bin liraya üreticilere gebe düve veriyoruz. Aynı zamanda 2 yıl ödemesiz yaklaşık yüzde 4 faizle 2 yıldan sonra 5 yılda ödemeli olarak veriliyor."

Tesisi, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hayata geçirdiklerini anlatan Tanoğlu, "Tesisimiz 60 dönüm arazi üzerine yapılmış olup o günün şartlarıyla yaklaşık 6 milyon liraya mal ettik. İlk üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i uzattı
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 3 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 67 Kovid-19 vakası kaydedildi
Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti

Benzer haberler

Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı

Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı

Erzincan'ın kurtuluşunu gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladılar

Erzincan'da 2 hırsız çalmaya çalıştıkları dananın gazabına uğradı

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı ve Erzincan'da 738 yerleşime ulaşım sağlanamıyor
Devletten destek alan genç kadın hayvancılık için köyüne döndü

Devletten destek alan genç kadın hayvancılık için köyüne döndü
Karayolları ekipleri Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde zorlu mesaide

Karayolları ekipleri Kızıldağ ve Sakaltutan geçitlerinde zorlu mesaide