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Ekonomi

Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 16,7 azaldı

Belediyelerce yapı ruhsatı verilen bina sayısı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalış gösterdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Belediyelerin yapı ruhsatı verdiği bina sayısı geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 16,7 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüz ölçümü yüzde 16,5 azaldı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare olurken, bunun 28,4 milyon metrekaresinin konut, 12,1 milyon metrekaresinin konut dışı ve 11,9 milyon metrekaresinin ise ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 36,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüz ölçümü yüzde 13,3 arttı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 42,4 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 23,5 milyon metrekaresini konut, 9,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanma amacına göre en yüksek pay 30,2 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.


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