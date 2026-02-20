Bebek ürünlerinde güvenlik sertifikaları satın alma kararında belirleyici rol oynuyor
Türkiye'de her yıl yüz binlerce bebek dünyaya gelirken, ebeveynlerin güvenli ürün talebi bebek ürünleri pazarına ivme kazandırıyor.
Anne ve babaların bilinç düzeyinin artması ve çocuklarını daha sağlıklı, güvenli ve konforlu koşullarda büyütme isteği, giyimden araç gerece, oyuncaktan bakım ürünlerine kadar geniş yelpazede faaliyet gösteren "bebek ekonomisi"ni büyütüyor.
Bebek ürünleri pazarında tüketiciler için fiyat odaklı yaklaşımın yanı sıra güvenlik belgeleri, marka itibarı, çok fonksiyonlu kullanım, kullanıcı yorumları ve satış sonrası destek hizmetleri satın alma kararlarında belirleyici rol oynuyor.
Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendecileri Derneği (BAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Dolu, AA muhabirine, Türkiye bebek araç-gereçleri sektörünün, bebek arabası, oto koltuğu, mama sandalyesi, oyun parkı, tekstil ve tamamlayıcı ekipmanları kapsayan yüksek katma değerli ve güvenlik odaklı bir üretim alanı olduğunu ifade etti.
Sektörün güçlü KOBİ yapısı, artan tasarım ve AR-GE yatırımları ve geniş ihracat ağıyla hem iç hem de dış pazarda önemli konuma geldiğini söyleyen Dolu, "İstihdam açısından doğrudan ve dolaylı olarak binlerce kişiye katkı sağlıyor. Özellikle plastik, metal, tekstil ve lojistik yan sanayi ile birlikte geniş bir ekosistem oluşturuyor. Halihazırda dünyanın bu alandaki en büyük tedarikçisi ise Çin." diye konuştu.
"İhracatta mama sandalyeleri, hijyen, beslenme ve tekstil ürünleri öne çıkıyor"
Dolu, ülkede birçok ana ürün grubunda yerli üretimin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Özellikle bebek arabası, yürüteç, mama sandalyesi ve hijyen ile beslenme grubu ürünlerde yerli üretim ürünler aktif olarak yer alsa da hala ithal ürünlerin hakimiyeti söz konusu. Bilinen global markaların büyük pazar payları bulunuyor. Yerlilik oranının artırılması için kritik parça üretiminde yerli yan sanayinin güçlendirilmesi, AR-GE ve tasarım teşviklerinin artırılması, test ve sertifikasyon altyapısının Türkiye'de daha da geliştirilmesi, ihracat desteklerinin sürdürülmesi büyük önem taşıyor."
Son yıllarda kalite standartlarına uyum ve tasarım kabiliyeti sayesinde ihracatın da arttığına işaret eden Dolu, "İhracatta mama sandalyeleri, hijyen, beslenme ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Özellikle Avrupa Birliği pazarında Gümrük Birliği avantajı ve standartlara uyumlu olmaları sayesinde ürünlerimiz güçlü konuma sahip. Türkiye, coğrafi konumu, hızlı üretim kapasitesi ve esnek sipariş yönetimi sayesinde özellikle Avrupa'ya yakın pazarlarda lojistik avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.
"Bebek ürünlerinde fiyat tek başına belirleyici olmamalı"
BAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dolu, sektörde Türkiye'yi öne çıkaran başlıca unsurların Avrupa standartlarına (EN normları) uyumlu üretim, fiyat-yüksek kalite performansı, hızlı koleksiyon geliştirme ve tasarım kabiliyeti, esnek üretim altyapısı ve tedarik hızı, pazara yakınlık ve özellikle güvenlik testlerine verilen önem olduğunu dile getirdi.
Türkiye'de ailelerin bebek ürünlerine yaptığı harcamalara değinen Dolu, "Bu tutar ürün segmentine göre değişmekle birlikte, bebek arabası, oto koltuğu, mama sandalyesi ve temel ekipmanlar dikkate alındığında ailelerin ciddi bir başlangıç yatırımı yaptığı görülüyor. Son yıllarda hem fiyat artışları hem de ürün çeşitliliği nedeniyle toplam harcama tutarı yükseldi. Aileler artık daha bilinçli ve uzun ömürlü ürünlere yöneliyor." diye konuştu.
Dolu, şu değerlendirmede bulundu:
"Son yıllarda tüketim alışkanlıklarında bir değişim gözlemliyoruz. Güvenlik sertifikalarına daha fazla dikkat ediliyor. Çok fonksiyonlu ve uzun süre kullanılabilen ürünler tercih ediliyor. Online alışveriş artmış durumda. İkinci el ve kiralama modelleri de konuşulmaya başlandı. Tüketici artık sadece fiyata değil, güvenlik ve marka güvenilirliğine odaklanıyor. Bebek ürünleri satın alırken tüketiciler güvenlik sertifikaları, marka güvenilirliği, kullanım kolaylığı, fiyat-performans dengesi, satış sonrası hizmet ve kullanıcı yorumları gibi kriterlere dikkat ediyor.
Tüketicilere ürünün güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmelerini, CE işareti ve ilgili test belgelerini sorgulamalarını, yetkili satıcıları tercih etmelerini, kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durmalarını öneriyoruz. Bebek ürünlerinde fiyat tek başına belirleyici olmamalı, güvenlik her zaman öncelik olmalıdır."
Kayıt dışı ve düşük fiyatlı ürünlerde risklerin devam ettiğine işaret eden Dolu, bu durumun hem tüketici güvenliği hem de haksız rekabet açısından sorun yarattığını söyledi.
Dolu, piyasa gözetimi ve denetimin artırılması, online satış kanallarının daha sıkı kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunarak, "Bebek araç-gereçleri sektörü yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıyan bir sektördür. Sunduğumuz her ürün doğrudan bir bebeğin güvenliğiyle ilgilidir. Bu nedenle kalite, standart ve denetim konularında tavizsiz bir yaklaşımın sürdürülmesi hem sektörün hem de ülkemizin yararınadır." ifadelerini kullandı.