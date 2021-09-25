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Ekonomi

BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 25.09.2021
BDDK'dan Inveo Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin

İstanbul

Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Inveo Yatırım Holding AŞ, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ, Inveo Portföy Yönetimi AŞ, Erhan Topaç ve Onur Topaç tarafından 300 milyon lira kuruluş sermayeli "Inveo Yatırım Bankası AŞ" unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

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