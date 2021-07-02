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Ekonomi

BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama

BDDK'den intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.07.2021
BDDK'dan intibak sürecindeki tasarruf finansman şirketlerine ilişkin açıklama

Istanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açıklamada, vatandaşların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verildiği anımsatıldı.

Söz konusu 21 şirketin listesinin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kurumumuza intibak başvurusunda bulunan diğer şirketlerden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine, 8'inin ise iradi tasfiyeye yönlendirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu kararlar titizlikle yapılan intibak incelemesi kapsamında kurumumuzca ulaşılan tespitler ışığında alınmış olup devam eden süreçte tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli tüm işlemler ilgisine göre tasfiye komisyonu ve kurumumuzca ivedilikle alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, intibak incelemesi süren şirketler bakımından BDDK değerlendirmelerinin devam ettiği, bu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulandı.

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