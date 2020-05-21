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Ekonomi

BDDK: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

BDDK'dan yapılan açılamada, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağı bildirildi.

Murat Birinci   | 21.05.2020
BDDK: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

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