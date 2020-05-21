BDDK: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
BDDK'dan yapılan açılamada, yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağı bildirildi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) yapılan açılamada, BDDK'nın 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.