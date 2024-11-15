BDDK İkinci Başkanı Asarkaya: Bankacılık sektörümüz bir yılda yüzde 46 oranında büyüdü
BDDK İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, "Bankacılık sektörümüz bir yılda yüzde 46 oranında büyüdü. Sektör, Ağustos 2024 itibarıyla 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğü ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 80'i seviyesinde bir büyüklüğe ulaştı." dedi.
TBMM
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, bankacılık sektörünün bir yıllık dönemde yüzde 46 büyüme kaydettiğini belirterek, "Sektör, Ağustos 2024 itibarıyla 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğü ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 80'i seviyesinde bir büyüklüğe ulaştı." dedi.
Asarkaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.
Türk bankacılık sektörünün, güçlü mali yapısı ve sahip olduğu uluslararası itibarla ülkenin en önemli istikrar unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Asarkaya, sektörün işlevlerini etkili şekilde yerine getirmesinin ilk şartının, finansal açıdan sağlamlık olduğunu söyledi. Asarkaya, "Bu amaçla sermaye yeterliliği, likidite ve karlılık gibi finansal sağlamlık göstergelerinin uluslararası kabul görmüş düzeylerde olması büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
Asarkaya, sektör mevzuatına yönelik alt düzenlemelerin, mali sektörün finansal açıdan sıkı şekilde denetlenmesine ve gözetimine imkan sağladığına işaret etti. Kurumun doğrudan düzenleme ve denetim alanında Ekim 2024 itibarıyla 186 kuruluş bulunduğunu bildiren Asarkaya, şunları kaydetti:
"Bankacılık sektörümüz bir yıllık dönemde yüzde 46 oranında büyüme kaydetti. Sektör, Ağustos 2024 itibarıyla 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğü ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 80'i seviyesinde bir büyüklüğe ulaştı. Kredilerin takibe dönüşüm oranı, likidite göstergeleri, yabancı para pozisyonu ve kaldıraç oranı makul düzeylerde seyretmekte; sermaye yeterliliği rasyosu Ağustos 2024 itibarıyla uluslararası standartların öngördüğü asgari düzeyin oldukça üzerinde, yüzde 17 seviyesinde bulunmaktadır. Sürdürülebilir bir karlılıkla beslenen söz konusu güçlü sermaye yapısı, sektörü gelecekte de şoklara karşı koruyabilecek niteliktedir. Ağustos 2024 itibarıyla sektörün aktif ve öz kaynak karlılık oranları sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 27,8 olarak gerçekleşmiş olup bu oranlar da pek çok ülkenin ortalamalarından yüksektir."
"Finansal kuruluşlar ve müşterilerin, siber tehditlere maruz bırakılmaması önem taşıyor"
BDDK İkinci Başkanı Asarkaya, bir yandan bankacılık sektörü kredileri artarken, diğer yandan takibe dönüşüm oranının yüzde 1,7 ile düşük seviyelerde seyrettiğine işaret etti.
Türkiye'nin, bankacılık mevzuatı açısından, uluslararası düzenlemelere tam uyumlu az sayıdaki birkaç ülke arasında yer aldığını söyleyen Asarkaya, "Önümüzdeki dönemde güçlü finansal yapısı ve uluslararası en iyi uygulamalara uyumlu düzenleme çerçevesiyle bankacılık sektörünün Türk ekonomisinin en önemli çıpalarından biri olmayı sürdüreceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.
Yakup Asarkaya, sürekli değişen ve gelişen dinamik ortamda faaliyet gösteren bankacılık sektörünün, değişimi yakından izlemek ve koşullara hızlı uyum sağlamak durumunda olduğunu söyledi. Dijital dönüşüme dikkati çeken Asarkaya, bunun, riskleri de beraberinde getirdiğine işaret etti. Asarkaya, "Özellikle finansal kuruluşların ve müşterilerin, karmaşık dolandırıcılıklar da dahil olmak üzere, siber tehditlere maruz bırakılmaması büyük önem taşımaktadır. Kurumumuz da yakın dönemde dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı için ihtiyaç duyulan mevzuat altyapısını tesis etmiş olup bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmekte; proaktif bir yaklaşımla gerekli adımları süratle atmaktadır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.