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Ekonomi

BDDK bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 10'a yükseltti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkardı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
BDDK bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payında üst sınırı yüzde 10'a yükseltti

İstanbul

BDDK açıklamasına göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bugün tarihli kararı kapsamında, bankaların mutlak değeri daha önce azami yüzde 5 olarak belirlenen yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranı ile konsolide finansal tablolar esas alınarak hesaplanan yabancı para net genel pozisyon/öz kaynak standart oranının yüzde 10'a çıkarılmasına karar verdi.

BDDK, aralık ayında bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınırı yüzde 20'den yüzde 5'e çekmişti.


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