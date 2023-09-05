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Ekonomi

Bazı ip ve ipliklerin ithalatına damping önlemi

Mustafa Çalkaya  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Bazı ip ve ipliklerin ithalatına damping önlemi

Ankara

ANKARA (AA) - Tayland Krallığı menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturmaları başlatıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticilerin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Tayland Krallığı menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ile Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli "poliesterlerden tekstüre iplikler" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere dair nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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