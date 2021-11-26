Dolar
12.06
Euro
13.56
Altın
1,801.27
ETH/USDT
4,404.40
BTC/USDT
57,509.00
BIST 100
1,794.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya’da Uluslararası İhtida Kongresi'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Adli yardım ve adli müzaheret kapsamındaki avukatlık hizmetlerinde uygulanan katma değer vergisi oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 26.11.2021
Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Bu oran halen yüzde 18 seviyesinde bulunuyor.

Karar, 1 Aralık 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor
Türkiye'de 24 bin 467 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 222 kişi yaşamını yitirdi
AB, DSÖ'nün onayladığı aşıları olanların seyahatine yeni kurallar dahilinde izin verecek

Benzer haberler

Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Bazı alanlarındaki avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü

Sayıştay sözleşmeli 11 bilişim personeli alacak

Yüksek hizmet ve büyük yararlılık gösteren gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in ismi verildi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine Başak Cengiz'in ismi verildi
Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek

Ormana bitişik parselde yapı inşa edilemeyecek