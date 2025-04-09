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Ekonomi

Bayram nedeniyle fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık yapanlara 37,4 milyon lira ceza

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetlediklerini bildirerek, otobüs firmalarına 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Mustafa Çalkaya  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Bayram nedeniyle fahiş fiyatlı ve korsan taşımacılık yapanlara 37,4 milyon lira ceza

Ankara

​​​​​​​Uraloğlu yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri aralıksız gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakanlığa bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecilerin tek tek incelenip gerekli idari para yaptırımların uygulandığını vurgulayan Uraloğlu, "Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri işbirliğiyle çalışmalar yürüttük. Elektronik denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında denetim yaptık. Bayram tatili öncesi ve süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik 2 bin 377 işletmeyi ve 63 bin 113 otobüs seferini denetledik." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük yoğunluk yaşandığına dikkati çekerek, "10 Mart-6 Nisan tarihlerinde otobüs firmalarına 8 bin 347 işlemde 37 milyon 400 bin 120 lira ceza uygulandı." ifadesini kullandı.

Bakanlık denetimlerinin sadece bayram dönemini kapsamadığına işaret eden Uraloğlu, fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerinin etkin şekilde devam ettiğini kaydetti.


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