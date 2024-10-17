"Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
İstanbul
Medyafors Kurucusu Özhan Erem, Türkiye'nin franchising konusunda Amerika'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Bu sistem sayesinde markalar caddelerde, AVM'lerde yer alıyor ve hazır bir işletme modelini uygulayarak büyük avantaj elde ediyor." dedi.
Medyafors Fuarcılık tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Bayim Olur Musun?" Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
20 Ekim'e kadar sürecek fuara çok sayıda sektörden 200 den fazla marka katılırken markalar daha geniş tüketici kitlesiyle buluşma ve yeni iş ortaklıkları kurma imkanı yakalıyor. Ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı yatırımcı adayları da Türk markalarını kendi ülkelerine taşımak üzere fuarı ziyaret ediyor.
22 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen fuar her yıl daha da büyüyerek sektörün önemli buluşma noktası olmaya sürdürüyor. Bu yıl da gerçekleştirilen fuarla 500 milyon dolarlık tahmini iş hacmi yaratılması hedefleniyor.
30 binden fazla ziyaretçi katılımı beklenen fuarda gerçekleştirilecek ön görüşmelerle tahmini olarak 4 binden fazla franchise ve bayilik anlaşmasının hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Etkinlikte AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medyafors Kurucusu Özhan Erem, 22 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdikleri fuarda ilk defa bu kadar büyük bir yoğunluk gözlemlediklerini belirtti.
Erem, "Şu ana kadar çevrim içi bilet sistemimiz üzerinden 15 binden fazla talep aldık. Yoğun bir katılımla, yatırımcılar fuarı ziyaret edecekler ve bu da katılımcı markalarımızın beklediği bir şeydi. Bu yatırımcılar, bu markalardan bayilik franchise alarak kendi işlerinin patronu olacaklar. Bizim ilk çıkış noktamız da insanları daha karlı bir işe yönlendirmekti, ve bu anlamda gerçekten de başarılı olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Reel sektöre yatırım yapmanın ve bayilik alarak kendi işinin patronu olmanın faiz, döviz, arsa ve borsa gibi birçok yatırım aracından daha karlı bir seçenek haline geldiğine değinen Erem, bu durumun sadece Türkiye'de değil, dünyada da bu şekilde olduğunu aktardı.
"Fuarımızda 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar bayilik fırsatları mevcut"
Türkiye olarak franchising konusunda Türkiye'nin Amerika'dan sonra ikinci sırada olduğunu vurgulayan Erem, firmaların yoğun bir çalışma içinde olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fuarımızda 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar bayilik fırsatları mevcut. Gıda, gıda dışı, spor, fitness, eğitim, ev tekstili, takı, parfüm gibi birçok farklı sektörden seçenekler var. Özellikle kafe zincirlerinde son dönemde büyük bir artış var, bu da insanların bu alanda yatırım yapmayı tercih etmelerinden kaynaklanıyor. Franchise sistemi, perakendeciliğin yükselen yıldızı. Dünyada, özellikle ABD'de perakendecilerin yüzde 30'u bir zincirin parçası, Türkiye'de ise bu oran henüz yüzde 3 civarında, ancak hızla artacağına inanıyoruz. Bu sistem sayesinde markalar caddelerde, AVM'lerde yer alıyor ve hazır bir işletme modelini uygulayarak büyük avantaj elde ediyorlar. Türkiye olarak franchise alanında dünyada ikinci sırada olduğumuzu iddia ediyorum. Tüm yatırımcıları, ziyaretçileri bu fuara davet ediyorum."
Geçen yıl fuara 4 bin 600 yabancı ziyaretçinin katıldığına dikkati çeken Erem, markaların bu ziyaretçilerle Master Franchise anlaşmaları gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.
Erem, özellikle Kuzey Irak, İran, Türk Devletleri, Dubai ve Abu Dabi'de birçok markanın mağazalarını açtığına ve franchise çalışmalarına başladığına işaret ederek, "Devletimizin de bu süreçte yanımızda olmasını bekliyoruz. Kalıcı ihracatın, bir ülkede mağaza açmak anlamı taşıdığını düşünüyoruz. Normal ticarette, bir toptancı bulup mal satabilirsiniz, ancak ertesi yıl başka bir ülkeden mal alabilirler. Ancak yurt dışında kendi mağazanızı açtığınızda, ürününüzü o mağazaya sürekli ihraç edebiliyorsunuz. Bu şekilde başarıya ulaşan markalarımız var, 50'den fazla ülkeye yayılan, 120 mağazaya ulaşan markalarımız bulunuyor. Özellikle gıda dışı sektörde bu büyük bir başarı." değerlendirmelerinde bulundu.
Redstone Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Kırmızıtaş da ana sponsoru oldukları fuarın ilk gününde heyecanlı olduklarını söyledi.
Kırmızıtaş, "Dört yıl önce sıfır franchise ile başlayan bir hikayede, kendi soyadımı taşıyan markamız şu anda 11 ülkede 155 franchise'a ulaştı. Bu başarı, burada neden olduğumuzun da bir göstergesi aslında. Emek vermeden sonuç beklemek mümkün değil. Bayim Olur Musun? fuarı, ülkemiz ve girişimci ruhlu adaylar için çok önemli bir etkinlik. Gıda, tekstil, gayrimenkul gibi birçok sektörden fırsatların bulunduğu bir fuar ve bu fırsatları değerlendirmek isteyen herkesin mutlaka katılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mevcut işini büyütmek isteyenler ya da sıfırdan başlamak isteyenler için bu fuarın, doğru markayı ve uygun şartları bulma açısından büyük bir fırsat oluşturduğu yorumunda bulunan Kırmızıtaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bayilik sistemi olmadan büyümek ve gelişmek çok zor. Artık köşe başında bulunan bağımsız gayrimenkul firmaları ya da küçük işletmeler tercih edilmiyor. Daha kurumsal, sistematik, genel merkezi olan ve belirli takip sistemleriyle güvenilir bir yapı sunan franchise modelleri öne çıkıyor. Biz de dört gün boyunca fuarda olacağız ve tüm katılımcılar kendi markalarını büyütmek için yoğun bir çaba içinde olacak ve sonuçta kazanan ülkemiz olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.