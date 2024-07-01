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Ekonomi

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı ile hibrit araç bakım onarımcısı ulusal yeterlilikleri yayımlandı

Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Batarya elektrikli araç bakım onarımcısı ile hibrit araç bakım onarımcısı ulusal yeterlilikleri yayımlandı

Ankara

Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) yapılan açıklamada, kurum tarafından yeşil dönüşüm alanında batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcılarına ilişkin (Seviye 4-5) ulusal yeterliliklerin hazırlandığı bildirildi.

Ulusal yeterliliklerin yayımlanmasıyla bu alanda akreditasyon sürecinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, "Kurumumuzca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütülecek ve sınavlardan başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecektir. Detaylı bilgi için 'http://myk.gov.tr' adresimizi ziyaret edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

"Elektrikli araçlara bakım verecek kişilerin belirlenmesinde yeni adım"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yüksek teknoloji markası TOGG başta olmak üzere elektrikli araçlar ve hibrit araçlara bakım verecek kişilerin belirlenmesi için MYK aracılığıyla yeni bir adım attıklarını belirtti.

Işıkhan, "Yeşil dönüşüm alanında hazırlanan batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ve hibrit araç bakım onarımcısı (Seviye 4-5) ulusal yeterlilikleri ile gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecek. Temiz bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve yeşil dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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