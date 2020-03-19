Euro
7.03
Dolar
6.54
BIST 100
85,162.90
Altın
1,473.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Anadolu Ajansı Özel Yayını"nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Bankalar konoravirüs nedeniyle ATM'lerden para çekme limitini artırdı

Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların büyük çoğunluğu ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı.

Murat Birinci   | 19.03.2020
Bankalar konoravirüs nedeniyle ATM'lerden para çekme limitini artırdı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bankalar, koronavirüs salgını sebebiyle müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan gerçekleştirebilmeleri için bir takım uygulamaları hayata geçirdi. 

Müşterilerin bankaların dijital kanallarını tercih etmesi tavsiyesinde bulunan bankacılar, her türlü işlemin mobil bankacılık, internet bankacılığı, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından kesintisiz yapılabildiğini ifade etti.

Bankalar, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının ardından hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön plana alan önlemleri uygulamaya aldı. Bu çerçevede sektörün büyük çoğunluğu ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı.

Bankacılar, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak, mecburiyeti olmayan müşterilerin Kovid-19 tehdidi ortadan kalkana kadar şubelere gelmemelerini ve dijital kanalları kullanmalarını önemle tavsiye etti.

Sektördeki bankaların çoğunluğu müşterilerin nakit ihtiyacını karşılamak için sık sık ATM'lere gelmemeleri için günlük minimum para çekme limiti 5 bin liraya çıkardı.

Bankalar aynı zamanda ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve Müşteri iletişim Merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Öte yandan bankalar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti
Esed rejiminin alıkoyduğu on binlerce kişi Kovid-19'dan etkilenebilir
TBB'den emekli promosyon ödemelerine ilişkin açıklama
Uzman doktorun koronavirüs açıklamasının sosyal medyada yer almasıyla ilgili inceleme başlatıldı

Benzer haberler

Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor

Turkish Cargo, kargo uçaklarıyla yapılan seferlerin frekans sayılarını artırıyor

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği, TFF'den maçların ertelenmesini talep etti

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek

Lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

Lokantalarda koronavirüs tedbirleri artırıldı

BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz

BBP Genel Başkanı Destici: Virüse karşı topyekun mücadele etmeliyiz
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek