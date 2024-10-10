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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta geriledi

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 308,5 milyar lira azalarak 18 trilyon 97,1 milyar liraya geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta geriledi

İIstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 4 Ekim ile biten haftada 308 milyar 463 milyon 503 bin lira azalışla 18 trilyon 97 milyar 50 milyon 434 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,60 düşüşle 10 trilyon 762 milyar 232 milyon 498 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,54 azalışla 6 trilyon 535 milyar 623 milyon 141 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 201 milyar 321 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 261 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 4 Ekim itibarıyla 50 milyon dolarlık artış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,49 artarak 1 trilyon 747 milyar 211 milyon 310 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,87 yükselişle 1 trilyon 776 milyar 9 milyon 644 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,57 artışla 2 trilyon 122 milyar 793 milyon 389 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 421 milyar 321 milyon 79 bin lirası konut, 60 milyar 97 milyon 333 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 265 milyar 792 milyon 98 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Ekim ile biten haftada 36 milyar 13 milyon 842 bin lira artarak 14 trilyon 465 milyar 98 milyon 267 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,16 artış kaydetti.

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