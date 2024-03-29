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Ekonomi

Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2023 sonuna kıyasla yüzde 4,7 artarak 24 trilyon 662 milyar liraya yükseldi.

Muhammed Said Tanıl  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Bankacılık sektörünün aktifleri şubatta 24,7 trilyon lira oldu

İstanbul

BDDK tarafından, Şubat 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 24 trilyon 662 milyar 11 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2023 sonuna göre 1 trilyon 111 milyar 779 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,7 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre yüzde 5,9 artarak 12 trilyon 365 milyar 518 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 7,3 yükselerek 4 trilyon 259 milyar 295 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 1,9 artarak 15 trilyon 140 milyar 382 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,6 artışla 2 trilyon 231 milyar 1 milyon liraya ulaştı.

Şubat sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 74 milyar 734 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,63 seviyesinde gerçekleşti.

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