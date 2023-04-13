Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 8 trilyon 618 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 992 milyon lira artarak 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.
Istanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 101 milyar 992 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 516 milyar 451 milyon liradan 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 153 milyar 724 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,54 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 112 milyar 487 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri 1 trilyon 280 milyar 80 milyon lira oldu
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 7 Nisan itibarıyla 7 milyar 867 milyon lira artışla 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 397 milyar 59 milyon lirası konut, 66 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 816 milyar 692 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 506 milyon lira artarak 1 trilyon 80 milyar 723 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 7 milyon lira azalarak 577 milyar 28 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 298 milyar 318 milyon lirası taksitli, 278 milyar 710 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 492 milyon lira artarak 159 milyar 43 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 139 milyar 333 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 124 milyon lira artışla 1 trilyon 809 milyar 223 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 7 Nisan ile biten haftada 168 milyar 802 milyon 36 bin lira artarak 10 trilyon 396 milyar 513 milyon 965 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 899 milyar 171 milyon 696 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,5 artarak 4 trilyon 85 milyar 423 milyon 339 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 223 milyar 342 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 187,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 7 Nisan itibarıyla 3 milyar 152 milyon dolarlık artış görüldü.
- Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 214 milyar 953 milyon 780 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 3,7 artışla 980 milyar 536 milyon 36 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,2 yükselişle 829 milyar 334 milyon 988 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 361 milyar 960 milyon 498 bin lirası konut, 52 milyar 666 milyon 790 bin lirası taşıt ve 800 milyar 326 milyon 492 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 7 Nisan ile biten haftada 97 milyar 264 milyon 985 bin lira artarak 8 trilyon 308 milyar 256 milyon 529 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,02 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.