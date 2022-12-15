Dolar
18.64
Euro
19.80
Altın
1,779.91
ETH/USDT
1,289.10
BTC/USDT
17,700.00
BIST 100
5,190.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’da "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"nda konuşuyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da Brand & Sport Summit'te "Türk Futbolunda Yeni Hedefler" konulu oturumda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 343,6 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 62 milyar 479 milyon lira artarak 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 15.12.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 343,6 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Aralık itibarıyla 62 milyar 479 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 281 milyar 143 milyon liradan 7 trilyon 343 milyar 622 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 53 milyar 946 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 632 milyar 880 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya çıktı.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Aralık itibarıyla 11 milyar 451 milyon lira artışla 1 trilyon 41 milyar 394 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 357 milyar 388 milyon lirası konut, 42 milyar 826 milyon lirası taşıt ve 641 milyar 180 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 782 milyon lira artarak 940 milyar 95 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,4 yükselerek 405 milyar 90 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 195 milyar 317 milyon lirası taksitli, 209 milyar 772 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 222 milyon lira azalarak 161 milyar 446 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 138 milyar 153 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 49 milyon lira azalarak 1 trilyon 588 milyar 53 milyon lira oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit bölgesinde ağır yaralanan üsteğmen Yavuz şehit oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor
"Zincir 2" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 209'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üniversite gençliğinin profilini çıkarıyor

Benzer haberler

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 7 trilyon 343,6 milyar lira oldu

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ekimde azaldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyor

Küresel piyasalar, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarını bekliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet