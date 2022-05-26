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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 896 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 119 milyar 120 milyon lira artarak 5 trilyon 896 milyar 116 milyon liraya çıktı.

Muhammed Said Tanıl   | 26.05.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 896 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Mayıs itibarıyla 119 milyar 120 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 776 milyar 996 milyon liradan 5 trilyon 896 milyar 116 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 223 milyar 770 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 3,5 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 563 milyar 249 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 854 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 20 Mayıs itibarıyla 7 milyar 747 milyon lira artışla 853 milyar 653 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 325 milyar 975 milyon lirası konut, 19 milyar 465 milyon lirası taşıt ve 508 milyar 212 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 15 milyar 8 milyon lira artarak 803 milyar 564 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,6 artışla 248 milyar 980 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 101 milyar 993 milyon lirası taksitli, 146 milyar 987 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 109 milyon lira artarak 163 milyar 578 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 382 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 742 milyon lira artarak 1 trilyon 171 milyar 633 milyon lira oldu.

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