Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 636 milyar lira oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 712 milyar 272 milyon lira azalarak 4 trilyon 635 milyar 614 milyon liraya geriledi.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Aralık itibarıyla 712 milyar 272 milyon lira azaldı.
Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liradan 4 trilyon 635 milyar 614 milyon liraya düştü.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 trilyon 225 milyar 182 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 20 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 468 milyar 375 milyon lira oldu.
Tüketici kredileri tutarı 774,7 milyar liraya ulaştı
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Aralık itibarıyla 6 milyar 466 milyon lira artarak 774 milyar 741 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 297 milyar 686 milyon lirası konut, 13 milyar 211 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 844 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 86 milyar 141 milyon lira azalarak 670 milyar 315 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artarak 203 milyar 575 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 86 milyon lirası taksitli, 117 milyar 489 milyon lirası taksitsiz oldu.
Yasal öz kaynaklar arttı
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 7 milyar 393 milyon lira azalarak 157 milyar 429 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 120 milyar 854 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 44 milyar 718 milyon lira artarak 931 milyar 178 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 24 Aralık ile biten haftada 1 trilyon 4 milyar 239 milyon 409 bin lira azalarak 4 trilyon 994 milyar 444 milyon 278 bin liraya indi.
Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,16 azalışla 1 trilyon 833 milyar 647 milyon 789 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 24,37 düşüşle 2 trilyon 953 milyar 85 milyon 710 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 265 milyar 603 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 238 milyar 974 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 24 Aralık itibarıyla 274 milyon dolarlık azalış görüldü.
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,86 artarak 734 milyar 889 milyon 260 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 10,46 azalışla 615 milyar 625 milyon 126 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,70 yükselişle 295 milyar 975 milyon 473 bin liraya çıktı.
Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 272 milyar 20 milyon 893 bin lirası konut, 8 milyar 644 milyon 943 bin lirası taşıt ve 454 milyar 223 milyon 424 bin lirası diğer kredilerden oluştu.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Aralık ile biten haftada 641 milyar 844 milyon 420 bin lira artarak 4 trilyon 485 milyar 632 milyon 418 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,77 artış kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.