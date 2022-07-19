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Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi 6 trilyon 337 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 8 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 69 milyar 935 milyon lira artarak 6 trilyon 336 milyar 770 milyon liraya yükseldi.

Muhammed Said Tanıl   | 19.07.2022
Bankacılık sektörü kredi hacmi 6 trilyon 337 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 8 Temmuz itibarıyla 69 milyar 935 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6 trilyon 266 milyar 835 milyon liradan 6 trilyon 336 milyar 770 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), aynı dönemde 196 milyar 282 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 7 trilyon 81 milyar 894 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 910 milyar liranın altına geriledi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 8 Temmuz itibarıyla 2 milyar 893 milyon lira azalışla 909 milyar 813 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 348 milyar 590 milyon lirası konut, 24 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 536 milyar 817 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 634 milyon lira artarak 840 milyar 898 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 282 milyar 866 milyon liraya indi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 120 milyar 997 milyon lirası taksitli, 161 milyar 869 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 157 milyon lira artarak 161 milyar 53 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 392 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 90 milyon lira artarak 1 trilyon 301 milyar 607 milyon lira oldu.

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