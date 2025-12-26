Dolar
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Bu sene hamside 220 bin tonun üzerinde üretim miktarı bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Doğukan Gürel  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yumaklı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu bölgesinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Bakan Yumaklı, denetimler sonrası yaptığı açıklamada, ülkede su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanmasına büyük önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda, Sarıyer ilçesinde denetimlerde bulunduklarını, boğazda avcılık yapan ya da dinlenen gemileri yerinde gördüklerini vurgulayan Yumaklı, şu bilgiyi verdi:

"İstanbul'da olduğu gibi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin tamamında da balıkçılık sektörü birkaç yıldır adeta destan yazıyor. Biz de hem onların işlerini kolaylaştırmak hem de yaptıkları işlerin uygunluğunu denetlemek amacıyla Zeytinburnu'ndan açıldık. Denetimlerimiz, tamamen herhangi bir uygunsuzluk yakalamak üzerine değil, balıkçılarımızın hep birlikte daha fazla av yapmalarını, daha fazla kazanmalarını sağlamak üzere kurulu, adaletsizliği ortadan kaldırmak üzere yaptığımız denetimler. Bu yıl içinde 177 bin denetim yaptık, sene sonuna kadar arkadaşlarımız bunu 180 bine tamamlayacaklardır. Bu denetimlerde 76 gemiye, 482 ton deniz ürününe ve 2 binin üzerinde av malzemesi ve ekipmanına el koyduk."

Yumaklı, Artvin'den başlayarak Hatay'a kadar bütün av alanlarında balıkçıların kendilerine çizilen kurallar çerçevesinde av yapmalarını sağlamaya gayret edeceklerini vurguladı.

"Hamside 220 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz"

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünü, koruma-kullanma dengesini gözeterek her geçen gün daha ileriye taşıdıklarını belirten Yumaklı, "Burada önemli olan, koruma-kullanma dengesi. Özellikle 2024 yılının başından itibaren sektördeki bütün paydaşların da bize desteğiyle üretim planlamasını su ürünlerinde de gerçekleştirdik. 2024 yılının tamamında ve 2025 yılında gördük ki üretim planlamasının sonuçları hem denizlerimizde balık artışıyla hem de kaptanlarımızın, reislerimizin gelir artışıyla sonuçlandı. Bunu daha da üst seviyelere çıkarmak mümkün. Aynı şekilde bunu yapmaya devam edeceğiz. Planlamaya dahil 11 tür var. Avcılığımızın üçte ikisi, yetiştiricilik de dahil olmak üzere yüzde 98'i neredeyse üretim planlamasına dahil olmuş oldu. Geçtiğimiz yıl hamsi üzerinde bir kota uygulaması başlatmıştık, 2024 yılında 150 bin ton civarındaydı. Bu sene hamside 220 bin tonun üzerinde üretim miktarı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, kota uygulaması, üretim planlaması ve balıkçıların kurallara uymasıyla balık stoku, avcılık ve yetiştiricilikte daha ileri bir noktaya gidilmesine sebep olacağına işaret etti.

Türkiye'nin 23 yılda iç sularda, kıyı kesimlerinde ve denizlerde ciddi bir üreticilik ve avcılık gelişimi sağladığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye Avrupa'da ikinci, dünyada 17'nci sırada yer alıyor, 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış durumdayız. Reislerimiz sadece bizim sularımızda değil, uluslararası sularda da avlanıyorlardı. Bunları çeşitlendirerek daha fazla ülkeye gidip avlanmalarını sağlamak üzere ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün balıkçılarımıza, avcılarımıza, yetiştiricilerimize hayırlı, bereketli avlar, çok güzel sonuçlar diliyorum. İnşallah onların bizlerle beraber çalışması ve desteği sayesinde, sularımızdaki, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerindeki balık stokunu ve yetiştiricilikte de bu sene 7 bin 500 ton ilave kapasiteyle yetiştiricilikteki kapasitemizi artırarak önümüzdeki yıllarda yeni rekorlara imza atmaya devam edeceğiz. Hayırlı bereketli olsun."

