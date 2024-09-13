Bakan Yumaklı: 1 milyar 389 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
1 milyar 389 milyon 795 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 13, 2024
Hayırlı ve bereketli olsun. 🌱 pic.twitter.com/IFn0WtafWi
Yumaklı, şunları kaydetti:
"Sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 4 milyon 912 bin 7 lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.