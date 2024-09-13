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Ekonomi

Bakan Yumaklı: 1 milyar 389 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Bakan Yumaklı: 1 milyar 389 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarıyoruz

Ankara

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'teki hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sertifikalı tohum kullanım desteği 1 milyar 283 milyon 56 bin 181 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 86 milyon 959 bin 649 lira, dane zeytin desteği 14 milyon 867 bin 163 lira ve sertifikalı tohum üretim desteği 4 milyon 912 bin 7 lira olmak üzere, toplamda 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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