Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu
Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu" paylaşımında bulundu.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Sanayi üretimi Ağustos 2021 döneminde tam gaz devam etti ve aylık bazda %5,4; yıllık bazda ise %13,8 arttı.— Mustafa Varank (@varank) October 12, 2021
Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu.
Üreterek büyümeye devam ediyoruz! pic.twitter.com/lPfOvuxVRF
Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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