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Ekonomi, Teknoloji

Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu

Bakan Varank, ağustos ayı sanayi üretimi verilerine ilişkin, "Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu" paylaşımında bulundu.

Enes Duran   | 12.10.2021
Bakan Varank: Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerde önemli artışlar söz konusu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar olduğunu bildirdi.

Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin ağustos 2021 döneminde tam gaz devam ettiğini, aylık bazda yüzde 5,4, yıllık bazda ise yüzde 13,8 artış kaydedildiğini dile getiren Varank,"Yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alt başlıklarda önemli artışlar söz konusu. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



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