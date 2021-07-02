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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Ekonomi

Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık

Ahmet Özler   | 02.07.2021
Bakan Varank: Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık

Bolu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gerede OSB'de Halavet Jelatin Fabrikası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi büyüme oranı yakaladık. OECD'nin yayımladığı son raporlarda da ekonomimiz, en güçlü toparlanma gösterecek ekonomilerden görülüyor." dedi.

Bakan Varank, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji yıldızlarını özel olarak yetiştirmek istiyoruz. TÜBİTAK Fen Lisesini eğitim sistemimize katmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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