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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İyidere Lojistik Merkezi’nde basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.05.2021
Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Varank, şunları kaydetti:

"Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu. İlk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk."

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