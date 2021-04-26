Euro
10.06
Dolar
8.31
BIST 100
1,365.74
Altın
1,779.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

Merve Özlem Çakır   | 26.04.2021
Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı Fotoğraf: Raşid Necati Aslım - Anadolu Ajansı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvurularının yüzde 28, marka başvurularının yüzde 47 ve tasarım başvurularının yüzde 15 arttığını kaydetti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başbakan Johnson'ın üçüncü karantina yerine binlerce cesedin yığılmasını tercih edeceğini söylediği iddiası
'Salgına yakalanan hastaların durumlarını görseler bırakın dışarıyı odalarından çıkmazlar'
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı son 5 gündür dünya genelinde en üst seviyede
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 125 milyonu geçti

Benzer haberler

Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı

Bakanlar Varank ve Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

Manisa'da lise öğrencileri TEKNOFEST 2021 için insansız su altı robotu geliştirdi

Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşı adayının ilk insan denemelerinde gönüllü oldu

Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşı adayının ilk insan denemelerinde gönüllü oldu
Bakan Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk

Bakan Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk
Bakan Varank, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Varank, Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü