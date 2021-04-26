Bakan Varank: 2021 ilk çeyrekte patent başvuruları yüzde 28 ve marka başvuruları yüzde 47 arttı
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 ilk çeyrekte pandemiye rağmen yurt içi patent başvurularının yüzde 28, marka başvurularının yüzde 47 ve tasarım başvurularının yüzde 15 arttığını kaydetti.
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