Dolar
25.24
Euro
27.49
Altın
1,921.11
ETH/USDT
1,919.10
BTC/USDT
30,635.00
BIST 100
5,582.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan "Tahıl Koridoru"nun birçok ülkeye yarar sağladığını belirterek, "En fazla yük giden ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu." ifadesini kullandı.

Erhan Cihan Ünal  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılması amacıyla oluşturulan "Tahıl Koridoru"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin en fazla tahılın taşındığı üçüncü ülke olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "44 ülkenin yer aldığı listede, 987 geminin 290'ı Türk bayraklı olup, 224 gemi ise ülkemizin farklı limanlarına geldi. Toplamda, 13 tahıl ve tahıl ürünün çeşitleri, arpa, buğday, mısır, soya, buğday kepeği, işlenmiş karışık gıda, soya fasulyesi, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve bezelye bulunuyor." bilgisini verdi.

Uraloğlu, 1 Ağustos 2022-20 Haziran 2023 döneminde taşınan toplam tahıl miktarının 32 milyon ton olduğunu aktararak, "Türkiye limanlarına gelen miktar 3 milyon 659 bin ton. En fazla yük 7 milyon 662 bin 808 ton ile Çin'e gitmiştir. En fazla yük giden ülkeler Çin, İspanya, Türkiye ve İtalya oldu." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıktı

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla kurulan ve devamı sağlanan Tahıl Koridoru ile 3 milyon 978 bin 853 ton tahılın Afrika kıtasına taşındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı. Afrika ülkelerinin aldığı pay şu an yüzde 12 dolayında. Geçen 6 aylık dönemde bu rakam yüzde 6'ydı. Böylece Afrika ülkelerine giden tahıl miktarı iki katına çıkmış oldu."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere ek kontenjan müjdesi
İstanbul'un "taksi sorunu" hız kesmiyor
Bayramda yurdun iç ve güney bölgelerini az bulutlu ve açık hava bekliyor
Diyarbakır'da bayram öncesi otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı

Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin sağladığı güvenceyle açılan Tahıl Koridoru birçok ülkeye yarar sağladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet