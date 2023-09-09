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Ekonomi

Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Bakan Uraloğlu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Ankara

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, "Türkiye Hızlanıyor" etiketini kullanan Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle çıktıkları yolda, başta Türkiye'nin ilk milli S/İHA sistemlerini, ilk milli insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma'yı, ülkenin ilk uçan arabası Cezeri'yi, Akıncı’yı ve nice projeleri geliştiren Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı ziyaret ettik. Kendilerine ve değerli ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

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