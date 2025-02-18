Bakan Uraloğlu: Küresel ticaretin sürdürülebilirliği için hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na ilişkin bilgi verdi.
📍 Fas / Marakeş— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) February 18, 2025
“4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı”nın açılış oturumuna katıldık.
Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşırken Türkiye, stratejik konumuyla Orta Koridor ve Zengezur… pic.twitter.com/pyraCp90nL
Konferansın açılış oturumuna katıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşırken Türkiye, stratejik konumuyla Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi kritik lojistik hatların merkezinde yer alıyor. Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.