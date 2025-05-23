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Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığın gerçekleştirdiği 2 milyar dolarlık tahvil ihracıyla ilgili, "Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Bakan Şimşek: Ülkemize duyulan yatırımcı güveni güçlü şekilde sürüyor

Ankara

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yatırımcıların Türkiye'ye duydukları güvene dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Ülkemize duyulan yatırımcı güveni ile dış finansmana erişim küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen güçlü şekilde sürmektedir. Bakanlığımızın finansman programı kapsamında 2 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirilmiş olup, bu ihraca 2,5 katı aşan talep gelmiştir."

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"Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisini sağladı"

Şimşek, Türk Eximbank'ın sağladığı yeni kaynağa da değinerek, "Eximbank, tarihindeki en yüksek sendikasyon kredisiyle, 1 milyar dolar yeni kaynak sağlamıştır. Bu kaynak, diğer alanların yanı sıra özellikle düşük gelirli bölgelerdeki kadın girişimci KOBİ'ler ile yeşil ihracatçı KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmak amacıyla kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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