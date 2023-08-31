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Ekonomi

Bakan Şimşek, rezerv satışıyla kura müdahale edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Bakan Şimşek, rezerv satışıyla kura müdahale edildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Ankara

Bakan Şimşek, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Merkez Bankasının seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz."



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