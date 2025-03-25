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Ekonomi

Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımların atıldığını belirterek, "Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
Bakan Şimşek: Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor

Ankara

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine (NDF) başlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, piyasalarla ilgili mesaj veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

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