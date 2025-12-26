Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek, Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme eğilimi ile hizmet enflasyonundaki düşüşün dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Bakan Şimşek, Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi

Ankara

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin son bir yılda hane halkında 12,2, reel sektörde 12,8, piyasa katılımcılarında 3,7 puan gerilediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Beklentilerdeki iyileşme eğilimi ve hizmet enflasyonundaki düşüş dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edecek. Arz yönlü riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikaların da katkısıyla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz."

