Bakan Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.
Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 9, 2025
KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.
Makro finansal istikrarı… pic.twitter.com/uofJVLHpXi
KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:
"KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.