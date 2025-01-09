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Ekonomi

Bakan Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Bakan Şimşek: KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM stoku, 2023 yılı ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon liradan 1,1 trilyon liraya düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9'a geriledi. Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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