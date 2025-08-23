Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek: KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesine ilişkin, "Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Serhat Tutak  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Bakan Şimşek: KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek

Ankara

Şimşek, NSosyal'den yaptığı paylaşımında, KKM uygulamasının sonra ermesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"KKM'de artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek. Zirve seviyesi 3,4 trilyon lira (143 milyar dolar) olan KKM bakiyesi, uyguladığımız program sayesinde iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos itibarıyla 441 milyar liraya (11 milyar dolar) geriledi. Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM'nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek."

