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Ekonomi

Bakan Şimşek: İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 250 baz puanın altına düşmesiyle ilgili, "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir." dedi.

Zeynep Duyar  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bakan Şimşek: İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir

Ankara

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin CDS'inin 250 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, şunları kaydetti:

"2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri. 2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan. İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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