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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da "Türkiye İş Bankası'nın 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı"nın açılışında konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

Yıldız Taşdelen Erli  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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