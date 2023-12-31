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Ekonomi

Bakan Şimşek: 2024, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Bakan Şimşek: 2024, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'ün yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacağını bildirdi.

Şimşek, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Ekonomi programının olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceklerine dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"2024, yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim."


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