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Ekonomi

Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek işletmelerine verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık

Bakan Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.02.2021
Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek işletmelerine verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık." dedi.

Pekcan, "İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." diye konuştu.

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