Dolar
13.85
Euro
15.71
Altın
1,808.45
ETH/USDT
3,139.80
BTC/USDT
41,780.00
BIST 100
2,046.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Bakan Pakdemirli, şekerde herhangi bir arz problemi olmadığını, Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi ile vatandaşın uygun fiyatlara şekere ulaşabildiğini, bakkalların ise bu sistem ile yerel ve ulusal zincir marketlere karşı korunduğunu bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 11.01.2022
Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Ankara

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türkşeker) yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada ve Türkiye'de Kovid-19 salgını dönemiyle başlayan gıda fiyatlarındaki artışları, ürün bazlı bire bir takip ettiklerini ve ilgili kurumlar aracılığıyla gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Asgari ücretli, işçi, emekli, memur ve tüm vatandaşların gıdaya uygun fiyatlara ulaşabilmeleri için Bakanlık olarak yoğun bir tempoyla çalıştıklarının altını çizen Pakdemirli, "Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor ve yepyeni bir sistem ile sahaya çıktık." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Türkşeker'in, vatandaşların şekeri raftan daha uygun bir fiyatla alabilmesi için elindeki şeker stokunun önemli bir kısmını Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi'ne ayırdığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm ulusal zincir marketler ve yereldeki birçok market sisteme dahil oldu. Aralık ayı itibarıyla bu sistem sayesinde vatandaşımız, ulusal ve yerel marketlerden uygun fiyatlara şeker temin etmeye başladı. Bu uygulamadan dolayı sahadan çok olumlu tepkiler geldi. Sayıları 200 bin adedi bulan bakkallara pozitif ayrımcılık yapılıp, yerel ve ulusal market fiyatları ile şeker verildi. Küçük esnafı koruduk, bakkalları ise yerel ve ulusal zincir marketlere karşı destekledik."

Türkşeker'in 2021'de bir önceki yıla kıyasla, yüzde 60'ı sanayiciye olmak üzere piyasaya yaklaşık 100 bin ton daha fazla şeker verdiğini, kendi markasıyla piyasaya şeker arz eden zincir marketlere, üretim yapan küçük işletmelere ise şeker vermeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Sanayicilerimiz için farklı bir fiyat ile şeker arzı konusunda da çalışmalarımız devam etmekte olup, netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesini kullandı.

RFG sistemi nedir?

Sisteme göre, Türkşeker, ulusal ve yerel zincir marketlere şekeri vermeden önce raf fiyat taahhüdü alıyor, ardından şekeri veriyor. Daha sonra ay sonu satış stok mutabakatı ve saha kontrolleri yaparak, ilgili marketlerin denetimi gerçekleştiriliyor.

Ayrıca çalışılan marketlere ilişkin her türlü bilgi ve mutabakat raporları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılıyor ve raporlar kontrol ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 839 bin 500'e çıktı
Rusya'daki Omicron vakaları üç kat arttı
Araştırmaya göre Omicron yüksek 'asemptomatik taşıyıcı' oranına sahip
Virüsle ilk kez karşılaşılıyor gibi tedbir alınmalı" tavsiyesi
DSÖ: 6-8 hafta içinde Avrupa'nın yarısından fazlasına Omicron bulaşacak

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Bakan Pakdemirli: Yeni sezona kadar raftaki talebi karşılayacak şeker bulunuyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İstanbul'da muhtarlarla buluştu

Bakan Pakdemirli: Tarım ve hayvancılıkta bol ve bereketli bir yıl bizi bekliyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin tercihi 'Doğanın renkleri' fotoğrafı oldu

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin tercihi 'Doğanın renkleri' fotoğrafı oldu