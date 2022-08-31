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Ekonomi

Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'nin, verileri açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 31.08.2022
Bakan Nebati: Türkiye, OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke

Ankara

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli performansının da üzerinde yüzde 7,6 büyüdüğüne dikkati çeken Nebati, "Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur. İkinci çeyrekte sadece kuvvetli büyüme performansı göstermedik, aynı zamanda 5 çeyrektir devam eden dengeli büyümeyi bu dönemde de sürdürdük." ifadelerini kullandı.

Son 2,5 yıldır makine ve teçhizat yatırımlarındaki güçlü yıllık artışın bu dönemde de yüzde 17,8 ile devam ettiğini belirten Nebati, bu gelişmeyi üretim kapasitesinin artırılması açısından olumlu değerlendirdiklerini vurguladı.

Nebati, büyümedeki kuvvetli seyrin iş gücü piyasasındaki yansımalarının yılın ilk yarısında görüldüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü. Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alameti farikası; dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."


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