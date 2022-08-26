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Ekonomi

Bakan Nebati: Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanlığından Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 26.08.2022
Bakan Nebati: Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iş çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsız

Ankara

Nebati, Twitter hesabından ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türk iş dünyası örgütlerine gönderilen mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Söz konusu mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız."

Nebati, Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğuna ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığının Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."

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