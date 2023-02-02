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Ekonomi

Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.02.2023
Bakan Nebati: Küresel ticaretteki zayıflamanın sürdüğü bir ortamda, en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık

Ankara

Nebati, sosyal medya hesabından, ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

2022'nin her ayında rekor kıran ihracatın artış eğilimini bu yılın ocak ayında da sürdürdüğüne dikkati çeken Nebati, "Küresel ekonomi ve ticaretteki zayıflamanın sürdüğü ve küresel finansal koşullarda sıkılaşmanın görüldüğü bir ortamda, 19,4 milyar dolarla en yüksek ocak ayı ihracatı seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

Yıllıklandırılmış ihracatın da artışını sürdürerek 256 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Amacımız, ihracat ve üretimimizin teknoloji ve tasarım yoğunluğunu artırarak küresel değer zincirlerinde yükselmektir. Buna yönelik oluşturduğumuz kapsamlı politika çerçevesinin yanı sıra güçlü projelerle 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız."

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