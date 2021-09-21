Dolar
8.63
Euro
10.13
Altın
1,761.72
ETH/USDT
3,053.30
BTC/USDT
43,009.00
BIST 100
1,400.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda başladı
logo
Ekonomi

Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Muş, bir otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin, söz konusu araçların kiralanmak üzere bekletildiği bilgisinin verildiğini belirterek, "Söz konusu işlemin usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 21.09.2021
Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldığını belirtti.

Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapıldığını bildiren Muş, şunları kaydetti:

"Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır. Söz konusu işlemin muvazaalı ya da usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir. Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İki doz koronavirüs aşısı olanların oranı 47 ilde yüzde 65'i geçti
ABD, kasımdan itibaren ülkeye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşlarından aşı kanıtı isteyecek
En az iki doz Kovid-19 aşısı yaptıranlar temaslı olduğunda karantinaya girmeyecek
Japonya'dan Kovid-19'a karşı mücadelede 'aşıya adil erişim' vurgusu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Muş, otomobil bayisinin stok yaptığı iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

Ticaret Bakanlığı sıfır kilometre araç fiyatlarına ilişkin denetim başlattı

AB'de otomobil satışları ağustosta düştü

İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi

İkinci el binek otoda Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi
İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı

İkinci el online otoda fiyatlar yükseldi, satışlar azaldı
'İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz'

'İzmir ve bölge ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz'