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Ekonomi

Bakan Muş: Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti

Ticaret Bakanı Muş, "İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız." dedi.

Göksel Yıldırım   | 02.12.2021
Bakan Muş: Kasımda 21,5 milyar dolarla en yüksek aylık ihracatımız gerçekleşti

Ankara

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara’da kasım ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Muş, "Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir." ifadesini kullandı.

Muş, "Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı." dedi.

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